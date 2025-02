Hospitalização do papa Francisco, com 'situação clínica complexa', será prolongada

Fachada do Hospital Gemelli, onde o Papa está internado para exames e tratamento de bronquite em Roma

O papa Francisco, internado desde sexta-feira (14) em Roma por uma bronquite , apresenta "uma situação clínica complexa" , anunciou nesta segunda-feira (17) o Vaticano, o que sugere que a hospitalização do pontífice de 88 anos será prolongada.

"Os resultados dos exames realizados nos últimos dias e hoje mostraram uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou a uma nova modificação do tratamento", afirma o boletim de saúde.

A audiência semanal de quarta-feira do pontífice argentino foi cancelada. Uma fonte próxima a Francisco havia declarado algumas horas antes à AFP que não havia "motivo para alarme" após a internação no hospital Gemelli de Roma.

Pouco após a divulgação do boletim médico, o diretor de comunicação do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que o papa estava "de bom humor".

Antes de sua hospitalização na sexta-feira, Francisco, que na juventude foi submetido a uma remoção parcial de um pulmão , pareceu debilitado, com o rosto inchado e sem fôlego. Ele precisou delegar em várias ocasiões a leitura de seus discursos a seus assistentes.

Debilitado

No domingo, o papa assistiu à missa pela televisão, sem poder pronunciar sua tradicional oração do Ângelus na sacada da praça de São Pedro em Roma . O Vaticano comunicou durante a tarde que seu estado clínico era "estável".

Segundo a imprensa italiana, Francisco prosseguiu, em seu quarto no hospital, com as ligações telefônicas diárias para a paróquia de Gaza.