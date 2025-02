Hamas violou cessar-fogo e Israel vai preparar maior nível de alerta em Gaza, diz ministro

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta segunda-feira, 10, que o plano do Hamas de atrasar a próxima libertação de reféns era "uma violação completa" do acordo de cessar-fogo e que ele instruiu os militares israelenses a estarem no mais alto nível de alerta.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse estar comprometido com o acordo de cessar-fogo e que vai encarar qualquer violação pelo Hamas com severidade. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, que representa muitas das famílias de reféns israelenses, apelou aos países mediadores para que restabeleçam o acordo existente.

Já o porta-voz do Hamas, Abu Obeida, acusou Israel de continuar a obstruir disposições importantes do acordo ao não permitir que os palestinos retornassem ao norte de Gaza, realizar ataques em toda a Faixa de Gaza e não facilitar a entrada de ajuda humanitária.

Mediadores árabes revelaram ao Wall Street Journal que atrasos em bens que poderiam ajudar com moradia em Gaza durante a estação de inverto têm sido um problema desde os primeiros dias do acordo firmado em 19 de janeiro. Sob o acordo, Israel deveria facilitar a entrada de 60 mil casas móveis e 200 mil tendas para os moradores de Gaza, mas não o fez, disseram os mediadores. Uma autoridade israelense disse que Israel havia fornecido ainda mais tendas do que havia se comprometido.

Também nesta segunda-feira, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, encerrou um sistema controverso que dava auxílio financeiro às famílias de prisioneiros palestinos, incluindo aqueles condenados em ataques mortais a Israel. A medida visa melhorar as relações com a nova administração do presidente Donald Trump. Os EUA, junto com Israel, disseram que o chamado "fundo dos mártires" recompensava a violência contra Israel.