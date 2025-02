Hamas liberta três reféns israelenses na quinta troca de prisioneiros palestinos

O movimento islamista Hamas libertou, neste sábado (8), três reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza por 16 meses, marcando a quinta troca de prisioneiros palestinos possibilitada pelo cessar-fogo com Israel, que está em vigor desde 19 de janeiro.

Os três homens - Or Levy, 34 anos; Eli Sharabi, 52 anos, e o israelense-alemão Ohad Ben Ami, de 56 - foram exibidos em um pódio em uma cerimônia organizada por milicianos do Hamas na cidade de Deir el Balah, em Gaza, no centro do enclave.

Como confirmado por jornalistas da AFP, eles foram entregues à Cruz Vermelha, que os entregou ao Exército israelense. Os três foram capturados em Israel em 7 de outubro de 2023, durante o ataque surpresa do Hamas, que fez um total de 251 reféns naquele dia.

Dezenas de combatentes do Hamas, com os rostos cobertos e usando faixas verdes na cabeça, formaram um cordão ao redor da área onde um pódio foi montado com fotos de tanques israelenses destruídos, bandeiras do movimento islamista e imagens de comandantes mortos em bombardeios israelenses.

O Fórum das Famílias de Reféns israelenses denunciou "imagens chocantes" durante a libertação dos três, que, apesar do cansaço evidente, foram forçados a falar no pódio por um militante encapuzado do Hamas que segurava um microfone.

O Fórum, portanto, insistiu que "não há tempo a perder" para libertar a todos, enquanto o presidente israelense, Isaac Herzog, denunciou "um espetáculo cínico e cruel" que ilustra "um crime contra a humanidade".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, juntou-se às críticas, dizendo que as imagens deste sábado "não ficarão sem respostas".

Em troca dos três homens, Israel planejava libertar 183 palestinos: 18 condenados à prisão perpétua, 54 condenados a penas pesadas e 111 detidos em Gaza após o ataque de 7 de outubro de 2023, disse Amani Sarahneh, porta-voz do Clube dos Prisioneiros Palestinos.

Um grupo de prisioneiros libertados por Israel chegou de ônibus à cidade de Ramallah, na Cisjordânia, neste sábado, onde desembarcaram um por um em meio a uma multidão animada.

- Dúvidas dissipadas -

A troca deste sábado estava incerta até sexta-feira, após declarações surpreendentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, ao receber Netanyahu na Casa Branca na terça-feira, propôs que os Estados Unidos assumissem o controle de Gaza e que sua população fosse deslocada para países vizinhos.

Uma ideia categoricamente rejeitada pelo Hamas e condenada pela comunidade internacional.

A esposa de Eli Sharabi e suas duas filhas adolescentes morreram em sua casa no kibutz Beeri, no sul de Israel, durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

Yossi Sharabi, irmão mais velho de Eli, foi sequestrado separadamente e pode ter morrido.

A esposa de Or Levy, Einav, foi morta no ataque do Hamas ao festival de música Nova, realizado naquele dia a poucos quilômetros da Faixa de Gaza.

E a esposa de Ohad Ben Ami, sequestrada com ele em Beeri, foi libertada durante a primeira trégua de uma semana em novembro de 2023.

Desde 19 de janeiro, 21 reféns palestinos e 582 prisioneiros foram libertados, assim como um egípcio.

A primeira fase do acordo de seis semanas prevê a entrega de um total de 33 reféns a Israel, incluindo pelo menos oito mortos, em troca de 1.900 palestinos.

Na semana passada, Yarden Bibas foi solto, mas sem sua esposa argentina Shiri e seus dois filhos, Ariel e Kfir, que agora teriam cinco e dois anos. O paradeiro dos três é desconhecido.

O Hamas disse que eles foram mortos em um bombardeio israelense, mas o Exército israelense não confirmou a morte dos três. Na sexta-feira, Yarden Bibas pediu a Netanyahu que fizesse todo o possível para trazê-los de volta.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, 73 permanecem presas em Gaza, das quais pelo menos 34 morreram, de acordo com o Exército.

A segunda fase do acordo, que será negociada, visa garantir a libertação de todos os reféns e o fim definitivo da guerra, antes de uma etapa final dedicada à reconstrução de Gaza.

O ataque do Hamas deixou 1.210 mortos do lado israelense, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

A ofensiva israelense matou pelo menos 47.583 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.