Hamas entrega os primeiros 2 dos 6 reféns israelenses a serem libertados na última troca

O Hamas libertou dois dos seis reféns israelenses que devem ser soltos neste sábado, 22, mesmo com a tensão crescente sobre o acordo de cessar-fogo.

Os dois reféns - Tal Shoham, 40, e Avera Mengistu, 39 - foram colocados em ambulâncias da Cruz Vermelha após serem levados para um palco por combatentes mascarados e armados do Hamas na frente de uma multidão na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Logo depois, o exército israelense confirmou que os dois tinham sido levados para Israel.

A previsão é que os seis deste sábado sejam os últimos vivos a serem libertos pelo Hamas na primeira fase do cessar-fogo.

Shoham, da aldeia de Maale Tzviya, no norte de Israel, estava visitando a família de sua esposa no Kibutz Beeri quando militantes do Hamas invadiram a comunidade durante os ataques de 7 de outubro de 2023.