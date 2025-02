Hamas e Israel anunciam nova troca de corpos de reféns por prisioneiros

Omer Shem Tov foi um dos prisioneiros israelenses soltos no último sábado.

O grupo extremista Hamas e Israel anunciaram nesta quarta-feira (26) que irão trocar os corpos de quatro reféns israelenses por mais de 600 prisioneiros palestinos na quinta-feira (27), completando a fase inicial do frágil acordo de trégua em Gaza .

— Os mediadores informaram o Hamas que a troca (de reféns por prisioneiros) ocorrerá na quinta-feira — disse uma autoridade do grupo à AFP.

Outro membro do movimento afirmou que a troca ocorrerá simultaneamente. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , confirmou o acordo para a substituição nesta quinta-feira.

Em Israel, milhares de pessoas se reuniram na beira da estrada para acompanhar o cortejo fúnebre da refém israelense de origem argentina Shiri Bibas e seus dois filhos , que morreram em cativeiro em Gaza e se tornaram símbolos da tragédia dos reféns no país.

Em Washington, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que representantes israelenses estavam a caminho para participar das negociações sobre a próxima fase do acordo de trégua.

— Estamos fazendo muito progresso. Israel está enviando uma equipe agora — disse Witkoff em um evento do Comitê Judaico Americano.

O enviado disse que "as negociações serão retomadas com os egípcios e os cataris em Doha ou no Cairo".