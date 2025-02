Exército de Israel retira tropas de Netzarim, corredor que divide a Faixa de Gaza

Faixa de terra separa o enclave palestino em duas partes, entre norte e sul. EYAD BABA / AFP

O Hamas informou, neste domingo (9), que as tropas israelenses retiraram-se do chamado corredor Netzarim, que divide a Faixa de Gaza. A ação era esperada no âmbito da trégua entre Israel e o grupo terrorista.

"As forças israelenses desmantelaram suas posições e postos militares e removeram completamente seus tanques do corredor Netzarim na rodovia Salahadin, permitindo que os veículos passassem livremente em ambas as direções", disse um funcionário do Ministério do Interior na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

O corredor Netzarim era uma faixa de terra que separava o enclave palestino em duas partes, norte e sul, estabelecido por Israel e que até agora era militarizado pelo exército israelense.

Jornalistas da AFP confirmaram que viram carros, ônibus, caminhonetes e carroças puxadas por burros circulando pela rodovia Salahadin, a principal rota de comunicação de norte a sul da Faixa, que também atravessa o corredor. Não havia forças israelenses na localidade.

De acordo com uma autoridade do Hamas, a retirada das tropas de Netzarim faz parte do acordo de trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de guerra entre Israel e o grupo terrorista.

Com base na decisão de cessar-fogo, os opositores realizaram várias trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. A quinta libertação ocorreu no sábado e levou à soltura de três reféns israelenses e 183 detidos palestinos.