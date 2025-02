Grupo de Trump processa nos EUA o ministro Alexandre de Moraes

A empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble apresentaram, nesta quarta-feira (19), uma ação judicial por suposta "censura" contra o ministro brasileiro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, com o processo, Trump se solidariza com Bolsonaro, um de seus grandes aliados no continente. Ambos têm problemas com a Justiça, acusados de ter tentado alterar os resultados após suas derrotas eleitorais em 2020 e 2022, respectivamente.