Grupo armado mata pelo menos 51 pessoas no nordeste da RDC

Pelo menos 51 pessoas foram mortas por homens armados filiados à milícia Codéco no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), uma região onde a violência comunitária é recorrente, informaram fontes locais e humanitárias nesta terça-feira (11).

Na segunda-feira, milicianos da Codéco (Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo) "mataram 51 pessoas", em sua maioria civis deslocados, em três localidades vizinhas na província de Ituri, disse à AFP Jules Tsuba, presidente da sociedade civil do território de Djugu, nesta região.

Os capacetes azuis da Missão das Nações Unidas na RDC (Monusco) tentaram intervir para evitar o massacre, de acordo com as mesmas fontes. Contatada pela AFP, a Monusco não reagiu até o momento.

"As Forças Armadas da República Democrática do Congo, junto com seus parceiros, intervieram e limitaram os danos", disse o porta-voz do Exército congolês para a província em uma mensagem à imprensa na terça-feira.