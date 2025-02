Governo Trump revoga proteção migratória a haitianos

A administração do ex-presidente democrata Joe Biden havia prorrogado o programa por 18 meses, até fevereiro de 2026, "devido a condições extraordinárias". Com essa decisão, cerca de 309 mil haitianos adicionais poderiam apresentar solicitações.

"Tentaram amarrar as mãos da administração Trump ao estender o Status de Proteção Temporária do Haiti por 18 meses, muito mais do que era justificado ou necessário", reclamou uma porta-voz do DHS citada no comunicado.