Governo Trump demite novos juízes de imigração sem aviso prévio, diz Federação

Não estava claro se eles seriam substituídos. O Escritório Executivo de Revisão de Imigração do Departamento de Justiça dos EUA, que administra os tribunais e supervisiona seus cerca de 700 juízes, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário neste sábado.

Os tribunais de imigração estão sobrecarregados com mais de 3,7 milhões de casos, de acordo com o Transactional Records Access Clearinghouse da Syracuse University, e leva anos para decidir casos de asilo.

O governo Trump já substituiu cinco altos funcionários do tribunal, incluindo Mary Cheng, diretora interina da agência. Sirce Owen, o atual líder e anteriormente um juiz de imigração de apelação, emitiu uma série de novas instruções, muitas revertendo políticas do governo de Joe Biden. Fonte: Associated Press