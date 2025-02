França receberá '109 bilhões de euros nos próximos anos' em investimentos em IA, diz Macron

O montante "equivale para França ao que os Estados Unidos anunciaram com o 'Stargate'", afirmou Macron, fazendo referência a investimentos por habitante, durante entrevista no canal público de televisão France 2, em alusão aos 500 bilhões de dólares (R$ 2,8 trilhões) em investimentos em IA anunciados pelo presidente americano Donald Trump.

Macron apresentou a França como um destino ideal para os investimentos nesses centros de dados que consumem muita energia devido à sua aposta na geração nuclear, que foi a principal fonte de produção de eletricidade no país (67,41% de total) em 2024.

Líderes políticos de todo o mundo e dirigentes do setor tecnológico se reúnem na segunda e na terça-feira em Paris com o objetivo de estabelecer um marco para a IA, uma tecnologia que tem revolucionado rapidamente muitos âmbitos da sociedade, mas sem frear o seu desenvolvimento.

No centro das discussões estarão as aplicações práticas desta tecnologia, sobretudo no mundo empresarial e em cibersegurança, mas também a busca por uma governança mundial sobre o tema.