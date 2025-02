França julgará um cirurgião por agredir ou estuprar 299 vítimas, a maioria crianças

Um ex-cirurgião será apresentado à Justiça francesa no final de fevereiro por estuprar ou agredir sexualmente quase 300 pacientes em vinte e cinco anos, a maioria menores de idade e muitos sob anestesia.

O julgamento de quatro meses de Joël Le Scouarnec, de 74 anos, começará em 24 de fevereiro, dois meses após o fim de outro julgamento "fora do comum" que chocou a França e o mundo: dos estupros em série de Gisèle Pelicot.

Mas, diferentemente do julgamento, que condenou 51 homens, incluindo o ex-marido da vítima Dominique Pelicot, o tribunal de Vannes, no oeste da França, terá um réu enfrentando 299 vítimas.

O cirurgião é acusado de violência sexual entre 1989 e 2014, período em que trabalhou em dez estabelecimentos no oeste da França. Segundo a investigação, as agressões ocorreram quando as vítimas estavam adormecidas ou acordando.