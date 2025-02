Forças de Defesa de Israel confirmam morte do chefe de operações do Hamas no Líbano

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram nesta segunda-feira (17) a morte do chefe do Departamento de Operações do Hamas, Muhammad Shaheen, em Sidon, no Líbano. Em mensagem enviada no Telegram, é informado que o ataque aconteceu após Shaheen planejar ataques terroristas, dirigidos e financiados pelo Irã contra os cidadãos israelenses. "Shaheen era uma fonte significativa de conhecimento dentro da organização terrorista e foi responsável durante a guerra por vários ataques terroristas e lançadores de foguetes direcionados a civis israelenses", menciona a mensagem.