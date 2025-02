Ex-presidente Uribe se apresenta à justiça da Colômbia em inédito processo penal

Vestindo terno cinza, o ex-mandatário foi visto na transmissão do procedimento defendendo sua inocência em um caso que foi iniciado por ele e que acabou voltando contra si próprio.

O ex-presidente (2002-2010), que antes tinha se apresentado virtualmente em outras diligências do caso, denunciou que o julgamento tenha "origem política".

Nos arredores do tribunal, dezenas de seus apoiadores se manifestaram durante sua apresentação, exibindo bandeiras da Colômbia e máscaras com a foto do ex-presidente.