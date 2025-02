Ex-presidente Uribe se apresenta à justiça da Colômbia em inédito processo penal

O ex-presidente, de 72 anos, chegou a um complexo judicial em Bogotá para defender sua inocência em uma das audiências que fazem parte do processo, no qual pode pegar uma pena de até oito anos de prisão.

Vestindo terno cinza, Uribe foi visto na transmissão do procedimento defendendo sua inocência em um caso que foi iniciado por ele e que acabou se voltando contra si mesmo.

O ex-presidente (2002-2010), que antes tinha se apresentado virtualmente em outras diligências do caso, denunciou que o julgamento tenha "origem política".

Nos arredores do tribunal, dezenas de seus apoiadores se manifestaram durante sua apresentação, exibindo bandeiras da Colômbia e máscaras com a foto do ex-presidente.