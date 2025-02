Ex-presidente argentino Alberto Fernández comparece ao tribunal em caso de violência de gênero

O ex-presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) compareceu nesta terça-feira (4) ao tribunal, no âmbito do processo por violência de gênero contra sua ex-companheira Fabiola Yáñez, e posteriormente defendeu sua inocência em um documento de 200 páginas que divulgou na rede social X.

"Jamais exerci violência física, psicológica ou econômica" sobre Yáñez, assegurou Fernández no documento, no qual afirmou que tanto o promotor quanto o juiz do caso "fizeram tudo o que era necessário para restringir meu direito de defesa e me induzir a me declarar culpado".

Anteriormente, o Ministério Público havia recolhido provas do telefone da secretária particular de Fernández, María Cantero, com fotografias enviadas por Yáñez, nas quais a ex-primeira dama aparecia com hematomas no rosto e no corpo.