EUA suspende tarifas ao México por um mês

Os Estados Unidos decidiram suspender por um mês as tarifas de 25% anunciadas para o México, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira (3), após um telefonema com o presidente americano, Donald Trump.

"As tarifas serão suspensas por um mês a partir de agora", escreveu a presidente na rede social X, anunciando também que seu governo enviará 10.000 militares à fronteira norte "para evitar o tráfico de drogas do México aos Estados Unidos, especialmente o fentanil".

Trump havia anunciado no sábado tarifas de 25% para todas as exportações do México e do Canadá, seus parceiros no tratado de livre comércio T-MEC, acusando ambos os países de permitir o fluxo de migrantes irregulares e drogas para o território americano.