EUA surpreendem o Panamá ao citar passagem gratuita a navios do governo pelo canal

Os EUA e o Panamá emitiram declarações conflitantes na quarta-feira (5) sobre o acesso ao Canal do Panamá, com o Departamento de Estado dizendo que todas as taxas seriam dispensadas para navios do governo americano e o Panamá respondendo que nenhum acordo havia sido fechado.

Os navios do governo dos EUA acessarão a hidrovia "sem taxas de cobrança, economizando milhões de dólares ao governo dos EUA por ano", disse o Departamento de Estado em uma publicação no X. O presidente Donald Trump chamou as taxas de "ridículas" e ameaçou repetidamente "retomar" o Canal do Panamá, criticando a influência que ele diz que a China tem sobre a hidrovia.

A Autoridade do Canal do Panamá disse na quarta-feira à noite que nenhum ajuste desse tipo havia sido feito nos pedágios ou direitos de trânsito para navios do governo dos EUA.