EUA retirará militares transgênero do Exército a menos que obtenham isenção

Os Estados Unidos começarão a remover soldados transgêneros do Exército nos próximos 30 dias, a menos que obtenham uma isenção em uma revisão caso a caso, anunciou o Pentágono na quarta-feira.

O memorando foi divulgado como parte de uma ação judicial contra o decreto do presidente Donald Trump para remover oficiais transgêneros do serviço militar.

"Membros do serviço que tenham um diagnóstico atual, histórico ou que apresentem sintomas compatíveis com disforia de gênero serão processados para o afastamento do serviço militar", segundo o memorando.