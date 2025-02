EUA pede desconfiança dos 'regimes autoritários' durante cúpula da IA em Paris

Enquanto os Estados Unidos e a China competem no campo da IA, o político republicano também alertou a comunidade internacional contra acordos com "regimes autoritários".

O desafio é "abraçar transformações tecnológicas formidáveis (...) e fazê-lo ao mesmo tempo para o benefício de toda a humanidade", explicou o presidente francês e coanfitrião do evento, Emmanuel Macron, no Grand Palais.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a UE pretende, em parceria com o setor privado, investir cerca de 200 bilhões de euros (206 bilhões de dólares ou 1,1 trilhão de reais) no setor.

Embora o objetivo desta cúpula seja assinar uma declaração comum, as divergências entre os blocos e as próprias empresas líderes são evidentes, em meio a um frenesi de descobertas, como o recente chatbot chinês DeepSeek, e investimentos bilionários.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, que abriu as portas da IA ao grande público com o ChatGPT no final de 2022 e iniciou os investimentos no setor ao lado de Musk, respondeu com ironia.