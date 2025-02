EUA não enviará tropas para a Ucrânia, diz chefe do Pentágono

O chefe do Pentágono expôs, em uma reunião de aliados da Ucrânia, as linhas vermelhas do presidente americano, Donald Trump, e suas exigências de que os países europeus intensifiquem seu apoio a Kiev em sua luta contra a invasão russa e aumentem seus gastos com defesa.

O discurso do chefe do Pentágono gerou entusiasmo entre os aliados dos Estados Unidos após as críticas de Trump, que exigiu um aumento drástico nos gastos com defesa e prometeu acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia ao retornar à Casa Branca.