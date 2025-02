EUA expressou 'preocupação' à China por suas políticas econômicas e antidrogas

Os Estados Unidos expressaram "grande preocupação" a Pequim nesta sexta-feira com suas políticas comerciais e de combate ao tráfico de drogas, informou seu Departamento do Tesouro.

O vice-primeiro-ministro chinês responsável pelo comércio, He Lifeng, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, se reuniram a pedido deste último, segundo a televisão estatal chinesa CCTV.

No final da reunião, He Lifeng "expressou sua profunda preocupação com as recentes medidas restritivas, como o aumento de tarifas alfandegárias, impostas à China pelos Estados Unidos", acrescentou o canal.