EUA e Ucrânia não assinam acordo sobre minerais após bate-boca entre Trump e Zelensky

Depois da discussão entre Zelensky e Trump, entrevista coletiva que estava prevista para esta tarde, cancelada. SAUL LOEB / AFP

A planejada assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e Ucrânia sobre minerais raros não aconteceu, segundo um assessor de imprensa da Casa Branca. O ucraniano Volodymyr Zelensky viajou para Washington nesta sexta-feira (28) justamente para assinar o acordo sobre extração de minerais na Ucrânia, mas o encontro com Donald Trump terminou com um bate-boca no Salão Oval da Casa Branca.

O acordo que seria assinado permitiria que os Estados Unidos tivessem acesso recursos do subsolo ucraniano, como exigiu Trump, em compensação pela ajuda militar e financeira desembolsada nos últimos três anos.

Mas, durante encontro entre os dois presidentes no Salão Oval, que também contou com a presença do vice JD Vance, Trump chamou Zelensky de "desrespeitoso" e disse que ele deveria ser "mais grato" na frente da imprensa.

Depois da discussão, a visita de Zelensky à Casa Branca foi encurtada e a entrevista coletiva que estava prevista para esta tarde, cancelada. No local onde deveria ocorrer a assinatura do acordo havia apenas as cadeiras e os púlpitos vazios.

"O seu país está em apuros", diz Trump

A discussão começou depois de Zelensky ter dito a Trump que não se pode confiar nas promessas de paz de Vladimir Putin, observando o histórico de promessas não cumpridas do líder russo. Trump se irritou e disse que Putin não quebrou acordos com ele.

Em meio à discussão Trump ameaçou Zelensky:

— Ou você fecha o acordo ou estamos fora. O seu país está em apuros. Você não está vencendo — disse Trump ao que Zelensky respondeu:

— Eu sei.

— Você tem uma boa chance de sair bem por nossa causa — interrompeu Trump.

— Nós (os Estados Unidos) demos a você, através do presidente idiota, US$ 350 bilhões — disse Trump referindo-se a Joe Biden e inflando o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia que, na verdade, foi de US$ 114 bilhões. "Nós demos a você equipamento militar... Se você não tivesse nosso equipamento militar, essa guerra teria acabado em duas semanas."

Depois da discussão, Trump disse que Zelensky poderia voltar quando estivesse pronto para a paz.

Extração de minerais

O presidente ucraniano viajou para Washington para assinar a resolução sobre extração de minerais na Ucrânia, mas o encontro com Trump terminou em bate-boca.

Após a reunião contenciosa, Zelensky e sua delegação foram para uma sala diferente e o líder ucraniano fez um esforço para tentar se recompor e colocar retomar a visita, de acordo com uma autoridade da Casa Branca. A fonte disse que o Conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e o Secretário de Estado Marco Rubio comunicaram aos ucranianos que Trump queria que Zelensky deixasse a Casa Branca imediatamente.

Após a discussão, o ucraniano expressou gratidão ao povo americano, mas não abordou diretamente seu encontro com Trump em uma postagem no X:

"Obrigado, América, obrigado pelo seu apoio, obrigado por esta visita. Obrigado presidente, Congresso e povo americano", escreveu Zelenski.

O acordo que seria assinado nesta sexta não previa garantias absolutas de segurança, como queria a Ucrânia, embora Trump tenha dito que a cooperação funcionaria como uma espécie de rede de segurança.

A Ucrânia possui quase 5% dos recursos minerais do mundo, mas os que Trump cobiça não são explorados em sua maioria, são difíceis de extrair ou estão sob controle russo, em territórios ocupados.

O encontro ocorreu no momento em que Ucrânia e Europa acompanham com preocupação a aproximação entre EUA e Rússia, que deram início às conversas para encerrar a guerra sem que os ucranianos estivessem presentes.