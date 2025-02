EUA classificará grupos criminosos da Colômbia, México e Venezuela como terroristas

O Departamento de Estado americano classificará como organização terrorista grupos criminosos da Colômbia, El Salvador, México e Venezuela, como parte de um decreto do presidente Donald Trump contra estes grupos, informou o jornal New York Times.

A medida será adotada depois que Trump assinou, em 20 de janeiro, um decreto no qual solicitava a adoção de ações enérgicas contra os cartéis de drogas, que "constituem uma ameaça de segurança nacional maior que a do crime organizado tradicional".

Com base nos depoimentos de cinco fontes que falaram sob a condição de anonimato, o New York Times informa que a designação como grupo terrorista também será aplicada aos mexicanos Cartel de Sinaloa, 'Cartel del Noreste', 'Cartel de Jalisco Nueva Generación', Família Michoacana e Cartéis Unidos, por sua participação no tráfico de drogas e no tráfico de migrantes.