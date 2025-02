EUA apreendem segundo avião venezuelano na República Dominicana

Este é o segundo avião apreendido pelos Estados Unidos da Venezuela em menos de um ano, mas o primeiro gesto de linha-dura do governo Donald Trump sobre a Venezuela, uma semana depois de um enviado especial de Trump ter visitado Caracas e se reunido com o ditador.

Na presença de Rubio, um promotor dominicano e um representante das forças de segurança dos Estados Unidos colocaram um cartaz com a palavra "apreendido" no avião Dassault Falcon 200, de bandeira venezuelana, que estava na pista de aterrissagem militar de Santo Domingo.

Em setembro do ano passado, durante a administração do ex-presidente Joe Biden, outro avião oficial da Venezuela, um Dassault Falcon 900EX, foi confiscado na República Dominicana e levado para o Estado da Flórida.

Na época, o Departamento de Justiça dos EUA disse que associados de Maduro no final de 2022 e início de 2023 usaram uma empresa de fachada sediada no Caribe para esconder seu envolvimento na compra do avião - um Dassault Falcon 900EX avaliado em US$ 13 milhões - de uma empresa na Flórida.