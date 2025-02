EUA anuncia corte de mais de 90% em programas de desenvolvimento no exterior

O governo do presidente Donald Trump anunciou na quarta-feira (26) cortes orçamentários expressivos de mais de 90% em programas de ajuda e desenvolvimento no exterior, totalizando 54 bilhões de dólares (313 bilhões de reais), organizados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)

"Ao final de um processo liderado pela direção da USAID, incluindo parcelas revisadas pessoalmente pelo secretário (de Estado, Marco) Rubio, quase 5.800 atribuições com valor remanescente de 54 bilhões (de dólares) foram identificados para eliminação no âmbito da agenda 'America First', uma redução de 92%", afirmou um porta-voz do Departamento de Estado.