"Estou convencido de que seguiremos trabalhando juntos", diz Lula sobre eleição de Friedrich Merz na Alemanha

Lula utilizou as redes sociais para comentar as eleições na Alemanha. A imagem é de janeiro de 2023, quando o presidente brasileiro esteve reunido com Olaf Scholz, então chanceler alemão. SERGIO LIMA / AFP

Luiz Inácio Lula da Silva utilizou o X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (24) para cumprimentar o alemão Friedrich Merz pela vitória nas eleições para chanceler da Alemanha. O líder da União Democrática Cristã (UDC) recebeu 28,5% dos votos na eleição de domingo (23).

"Quero cumprimentar Friedrich Merz e seu partido pela vitória no pleito eleitoral de ontem. Sua eleição ocorre em momento de grande sensibilidade geopolítica e geoeconômica global, mas também em momento de grandes esperanças e oportunidades de ganhos conjuntos", iniciou a mensagem escrita por Lula.

Na sequência do texto, o presidente brasileiro definiu a Alemanha como um "país amigo e parceiro crucial do Brasil". Lula se referiu a atuação de ambos os países na defesa da democracia, do desenvolvimento sustentável e direitos humanos.

Em mensagem mais direcionada a Merz, Lula afirmou a convicção que Alemanha e Brasil seguirão atuando juntos em pautas que englobam interesses dos dois países.

"Nossos países têm forte histórico de atuação conjunta por reformas na governança global. Estou convencido de que seguiremos trabalhando juntos para ampliar as convergências e complementaridades em prol de uma inserção internacional cada vez mais competitiva de nossos países", publicou.

Vitória dos conservadores na Alemanha e alerta da direita radical

Os conservadores do União Democrática Cristã (CDU) venceram a eleição realizada na Alemanha neste domingo (23), que teve também crescimento recorde da extrema direita no país.

Embora vencedor, o CDU não obteve a maioria necessária para governar, e caberá agora ao líder da sigla, Friedrich Merz, tentar alianças com outros partidos para conseguir formar governo.

O segundo maior número de votos ficou com o Alternativa para a Alemanha (AfD), que conquistou um recorde de votos para a extrema direita na história da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.

Veja os resultados, conforme a Reuters:

Friedrich Merz , do partido conservador União Democrática Cristã, de oposição ao atual governo, teve 28,5% dos votos;

, do partido conservador União Democrática Cristã, de oposição ao atual governo, teve Em segundo lugar, o AfD levou cerca de 20,5% dos votos, percentual previsto anteriormente;

Já o Partido Social-Democrata , do atual governo de Olaf Scholz, apareceu na terceira posição, com 16,5%;

, do atual governo de Olaf Scholz, apareceu na terceira posição, com O Partido Verde teve 11,8% dos votos e ficou em quarto lugar, também conforme previsto;

dos votos e ficou em quarto lugar, também conforme previsto; Em quinto lugar, o bloco de siglas da esquerda obteve 8,7% dos votos.

Quem é Friedrich Merz?

Friedrich Merz (C) será chanceler da Alemanha pela primeira vez. INA FASSBENDER / AFP

Merz tem 69 anos e ficou conhecido por mudar a política de centro que Angela Merkel estabeleceu quando esteve à frente do CDU. No início dos anos 2000, o político perdeu a disputa com Merkel pela liderança do partido, cargo que assumiu em janeiro de 2022.

Um exemplo da mudança de postura política do partido é a aprovação de um projeto para tornar as regras de migração na Alemanha mais rígidas, aprovado por Merz em janeiro deste ano com votos da AfD.