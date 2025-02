Esposa de refém colombiano em Gaza diz que recebeu prova de que ele segue vivo

A colombiana Rebecca González, esposa do refém colombiano-israelense Elkana Bohbot em poder do Hamas em Gaza, afirmou nesta quarta-feira (12) que recebeu uma "prova" de que ele ainda está vivo e denunciou que está vivendo "um holocausto" junto aos demais sequestrados.

"Ele me trouxe prova de vida do meu marido. Recebi uma mensagem, recebi até uma música onde me pede para ser forte", disse ela, especificando que o companheiro de cativeiro do marido a contatou por telefone.