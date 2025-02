Emirados lançarão seus próprios modelos de IA inspirados em plataforma chinesa DeepSeek

Faisal al Banai, assessor presidencial sobre tecnologias avançadas dos EUA declarou na terça-feira a chegada do DeepSeek demonstrou aos gigantes americanos que a concorrência no mercado de IA é um campo que está aberto.

Banai chamou a entrada do DeepSeek no mercado, que com seus recursos semelhantes aos de seus concorrentes dos EUA, por uma fração do custo, gerou um terremoto no mercado de ações.