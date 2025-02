'Emilia Pérez' vence prêmio Goya de melhor filme europeu

O longa-metragem francês "Emilia Pérez" ganhou neste sábado (8) o prêmio Goya de melhor filme europeu, em meio ao escândalo envolvendo mensagens com críticas aos muçulmanos, entre outros, que a protagonista Karla Sofía Gascón publicou no passado.

A polêmica pelas mensagens racistas surge no momento em que "Emilia Pérez" está em plena campanha para o Oscar, com 13 indicações, uma delas para Gascón como melhor interpretação feminina por seu papel de um chefão de um cartel de drogas mexicano que quer mudar de sexo e desaparecer.

A imprensa espanhola especulou em um princípio com a possibilidade de que Gascón comparecesse à cerimônia do Goya, mas ela, por fim, não esteve presente.

"Decidi, pelo filme [...] pelo elenco [...] deixar que a obra fale por si mesma, esperando que o meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença", escreveu Gascón na sexta-feira em seu perfil no Instagram, dando a entender que não voltará a se pronunciar para não prejudicar as chances do filme no Oscar.