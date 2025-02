Em meio à transformação do governo Trump, CIA oferece pacotes de rescisão a funcionários

A CIA confirmou nesta quarta, 5, que ofereceu pacotes de rescisão para funcionários que se demitirem voluntariamente, sendo este o último grupo de trabalhadores visado pela iniciativa do presidente Donald Trump para transformar o governo federal. Um porta-voz da CIA se recusou a informar quantas pessoas receberam as ofertas ou se há um prazo para a decisão.

O Escritório de Gestão de Pessoal de Trump já ofereceu a milhões de trabalhadores federais cerca de 8 meses de salários caso aceitem deixar seus postos até amanhã. A CIA e outras agências de segurança nacional estavam inicialmente isentas, mas as ofertas da CIA sugerem que poucos setores do governo escaparão da reformulação do republicano.