Governo dos EUA Notícia

Elon Musk aparece no lugar de Donald Trump na Casa Branca em capa da revista Time

A matéria "Inside Elon Musk’s War on Washington" revela o controle do bilionário sobre a máquina governamental. A publicação questiona os limites do poder de Musk e as consequências para os cidadãos americanos

07/02/2025 - 12h31min Compartilhar Compartilhar