Egito desenvolve plano para reconstruir Gaza e contraria apelo de Trump para despovoar o local

O Egito está desenvolvendo um plano para a reconstrução da Faixa de Gaza sem forçar os palestinos a saírem do local, de acordo com o jornal estatal egípcio Al-Ahram, contrariando a proposta do presidente americano, Donald Trump, de despovoar o território para que os Estados Unidos possam tomá-lo.

A proposta sugere a construção de "áreas seguras" para que os habitantes vivam até que as construtoras reabilitem a infraestrutura geral. Segundo fontes, autoridades egípcias têm discutido o plano com diplomatas da Europa, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, bem como as maneiras para financiar a reconstrução.