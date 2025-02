Economias emergentes precisarão ser ágeis e adaptáveis para sucesso no futuro, diz Georgieva

São Paulo, 16/02/2025 - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que as economias emergentes precisarão ser ágeis, adaptáveis e resilientes para terem sucesso no futuro, em discurso preparado para abertura de um evento da organização na Arábia Saudita, neste domingo.