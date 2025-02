Dona da Guinness e Smirnof preocupada com ameaças de tarifas de Trump

O grupo agora planeja fornecer previsões de curto prazo com mais frequência.

De acordo com Debra Crew, diretora executiva da Diageo, essa incerteza contínua "prejudica a capacidade do grupo de fornecer previsões atualizadas, já que esse é um cenário novo e dinâmico".

Crew disse que está discutindo com o governo americano sobre o impacto das tarifas no setor dos EUA, o que afeta consumidores, trabalhadores, distribuidores, restaurantes, bares e outros estabelecimentos.

Se as tarifas forem finalmente aplicadas ao México e ao Canadá, a Diageo será particularmente afetada em produtos como o uísque canadense e a tequila, já que esta última deve ser fabricada exclusivamente no México, de acordo com sua denominação de origem.