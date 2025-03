Dois ambientalistas, pai e filho, assassinados em Honduras

Dois ambientalistas, pai e filho, foram assassinados na quinta-feira em Honduras, um dos países mais perigosos do mundo para os ativistas do meio ambiente, denunciou o Instituto Nacional de Conservação Florestal (ICF).

O organismo estatal "condenou" em um comunicado a "morte trágica dos reconhecidos defensores da proteção e conservação do meio ambiente", Juan Bautista Silva e seu filho Antonio Silva. Os crimes aconteceram na comunidade de Botijas, departamento de Comayagua.

Na última década, no entanto, as atividades enfrentam "ameaças de grupos ilícitos" que querem desenvolver projetos urbanísticos na área.

O ICF exigiu que as autoridades façam "as investigações necessárias para identificar e processar" os responsáveis e "reforçar a proteção e segurança daqueles que denunciam os crimes ambientais".

Honduras é um dos países mais violentos para os ativistas ambientais no mundo, segundo a ONG Global Witness. Um relatório publicado em setembro do ano passado mostra a nação em quarto lugar, com 18 assassinatos em 2023, depois da Colômbia (79), Brasil (25) e México (18).