Dirigentes da UE se reúnem para falar sobre defesa, mas tarifas entram na agenda

Os líderes da UE iniciaram uma reunião em Bruxelas nesta segunda-feira (3), que deveria se concentrar em questões de defesa, mas o espectro das tensões comerciais com os Estados Unidos colocou os líderes em alerta contra possíveis aumentos de tarifas.

No sábado, o presidente Donald Trump impôs tarifas de 25% sobre dois parceiros de longa data, Canadá e México, e tarifas de 10% sobre produtos chineses, uma medida que levantou bandeiras vermelhas nas capitais europeias.

No domingo, a UE lamentou o anúncio dos EUA e advertiu que responderá "com firmeza" se as tarifas forem aplicadas "injustamente" a ela.