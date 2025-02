Deve haver concessões de todos os lados para encerrar qualquer conflito, diz secretário dos EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, destacou que concessões são necessárias de todos os lados em qualquer negociação para encerrar uma guerra, e não será diferente nos acordos sobre o conflito na Ucrânia. "Um acordo precisa ser aceitável para todas as partes para acabar com a guerra na Ucrânia", afirmou Rubio, durante coletiva de imprensa após a reunião entre as delegações norte-americana e russa na Arábia Saudita.