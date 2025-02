Departamento de Estado dos EUA se retrata de suposto contrato com a Tesla

O Departamento de Estado dos Estados Unidos se retratou nesta quinta-feira (13) de um documento no qual anunciava que destinaria 400 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) para a compra de veículos elétricos da Tesla, cujo chefe, Elon Musk, é especialmente próximo do presidente Donald Trump.

Apesar desse recuo, as ações da Tesla subiam mais de 4% na manhã desta quinta-feira, muito acima do restante do mercado.