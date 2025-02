Coreia do Norte envia mais tropas para a Rússia, afirma Seul

A Coreia do Norte enviou mais tropas para a Rússia, parte delas a frente de batalha na região de Kursk, parcialmente ocupada pela Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira (27) a agência de inteligência da Coreia do Sul.

No início do mês, no entanto, a agência de espionagem sul-coreana informou que não havia registro de soldados norte-coreanos na frente de batalha desde meados de janeiro.