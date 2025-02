Conversas Cruzadas: guerra comercial entre China e EUA é pior ou melhor para Brasil e RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira (5), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o professor de Relações Internacionais da ESPM-Sul, Ricardo Leães, e o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz, para debater se a guerra comercial entre China e EUA é pior ou melhor para o Brasil e o RS.