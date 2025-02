Consulado russo na França sofre ataque com explosivos

Três artefatos explosivos caseiros foram lançados, nesta segunda-feira (24), contra a fachada do consulado geral da Rússia em Marselha, sudeste da França, sem causar feridos, disseram fontes policiais.

Apenas dois dos três dispositivos explodiram no ataque realizado por volta das 08h00 (06h00 no horário de Brasília), disseram as fontes.