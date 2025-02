Congelamento da ajuda americana, um 'terremoto' para o mundo humanitário

Esta notificação, seguida uma semana depois por outra carta na qual eram autorizadas a retomar apenas as missões de "ajuda humanitária vital", caiu neste setor "como uma bomba", disse à AFP um membro de uma estrutura no Quênia financiada pela Usaid.

O Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC) anunciou que se via "obrigado a despedir trabalhadores humanitários em todo o mundo". Vinte por cento do seu orçamento total veio dos Estados Unidos em 2024.

"Há muitos fornecedores que vão desaparecer, alguns nos próximos meses, outros em alguns anos", já que o financiamento estatal europeu também está diminuindo, declara o presidente do Médicos do Mundo, Jean-François Corty, para quem a decisão de Washington é uma "revolução apocalíptica" para o ecossistema humanitário.

Corty mostrou-se especialmente preocupado com as ONGs "que defendem a diversidade, o contrapoder construtivo, que fazem pressão para tentar fazer as coisas avançarem", temas no ponto de mira da nova administração conservadora dos EUA.