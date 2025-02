Confira os vencedores das principais categorias do Grammy

Estes são os vencedores das principais categorias da 67ª edição anual dos prêmios Grammy, que aconteceu no domingo (2) em Los Angeles.

Beyoncé, com seu sucesso country "Cowboy Carter", levou para casa o Grammy de Álbum do Ano, o mais importante dos prêmios da Academia de Gravação, enquanto o rapper americano Kendrick Lamar recebeu cinco de suas sete indicações.

Álbum do ano: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Gravação do ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Canção do ano, reconhecimento a uma composição: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

Melhor artista revelação: Chappell Roan

Melhor performance pop solo: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Melhor álbum pop vocal: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Melhor clipe: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor álbum de rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Melhor álbum de rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Melhor álbum country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Melhor performance solo de country: "It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Melhor álbum de música global: "Alkebulan II" - Matt B presentando e Royal Philharmonic Orchestra

Melhor performance de música global: "Bemba Colorá" - Sheila E. com Gloria Estefan e Mimy Succar

Melhor performance pop (duo ou grupo): "Die with a Smile" - Bruno Mars y Lady Gaga

Melho canção de rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor performance de rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor álbum de dança/eletrônica: "Brat" - Charli XCX

Melhor performance de rock: "Now and Then" - The Beatles

Mejor performance de country (duo ou grupo): "II Most Wanted" - Beyonce e Miley Cyrus

Melhor álbum de pop latino: "Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira

Melhor álbum de música urbana: "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" - Residente

Melhor álbum de rock latino ou alternativo: "¿Quién trae las cornetas?" - Rawayana

Melhor álbum de música mexicana: "Boca Chueca, Vol. 1" - Carín León

Melhor álbum tropical latino: "Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)" - Tony Succar, Mimy Succar