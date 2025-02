Com vaias e boicotes, canadenses expressam descontentamento com Trump

O hino nacional dos Estados Unidos foi vaiado, férias foram canceladas e produtos boicotados: a guerra comercial iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, com o anúncio de tarifas, provocou uma resposta dos canadenses, que estão revidando com raiva e gastos patrióticos.

"O que Donald Trump está fazendo com o Canadá é completamente repugnante para mim", diz Huguette Beaudoin.

Trump, que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro, anunciou tarifas de 25% sobre as importações canadenses a partir desta terça-feira, acusando Ottawa de não fazer o suficiente contra a imigração irregular e o contrabando de fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse na segunda-feira que as taxas americanas seriam suspensas por 30 dias, depois de prometer a Trump que iria reforçar a fronteira, nomear um "czar do fentanil" e reprimir a lavagem de dinheiro.

No entanto, inicialmente, ele havia anunciado tarifas retaliatórias, pedindo aos canadenses que comprassem localmente e considerassem passar as férias no Canadá em vez de nos Estados Unidos.