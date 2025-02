Colapso de ponte deixa 2 mortos e 5 feridos na Coreia do Sul

Pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas depois que uma ponte colapsou em um canteiro de obras de uma via expressa na Coreia do Sul nesta terça-feira (25, data local), informaram as autoridades.

Um funcionário do Ministério do Interior disse à AFP que os feridos estavam sendo levados para hospitais.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho da Coreia do Sul, mais de 8 mil mortes relacionadas ao trabalho ocorreram no país entre 2020 e 2023.