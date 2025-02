Cientistas se empenham para salvar espécie de rinoceronte à beira da extinção

Najin e sua filha Fatu são os últimos rinocerontes brancos do norte que restam no planeta, de modo que essa espécie pode se juntar à longa lista de animais que os humanos levaram à extinção.

Os cientistas coletam seus óvulos há anos no centro 'Ol Pejeta Conservancy', no Quênia, onde os dois rinocerontes permanecem sob cuidados constantes.

"Esperamos ter a primeira gravidez bem-sucedida com um embrião de rinoceronte do norte este ano", disse Stejskal. "Mas não posso prometer isso".

Os cientistas anunciaram o avanço há um ano: uma barriga de aluguel estava grávida do feto de um macho branco do sul, a primeira vez que a fertilização in vitro funcionou com rinocerontes.