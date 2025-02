China: porta-voz de ministério pede que EUA parem de encorajar e apoiar independência de Taiwan

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, pediu para que os Estados Unidos parem de encorajar e apoiar a independência de Taiwan e "evitem prejudicar ainda mais as relações China-EUA", em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Na ocasião, o representante também solicitou que o país não atrapalhe a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan.