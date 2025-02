China e Austrália realizam reunião entre autoridades militares dos países em Pequim

Autoridades militares da China e da Austrália encontraram-se nesta segunda-feira, 17, em Pequim, no 23º Diálogo Estratégico de Defesa Austrália-China. Conforme publicado pelo governo australiano, o vice-chefe da Força de Defesa, Robert Chipman, e o Secretário Adjunto do Grupo de Estratégia, Política e Indústria, Hugh Jeffrey, representaram o país, enquanto o lado chinês foi liderado pelo Chefe Adjunto do Departamento do Estado-Maior Conjunto, Xu Qiling.