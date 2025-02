Cheiro de carne podre: terceira flor-cadáver floresce na Austrália em três meses

Uma rara flor com um odor semelhante ao de carne podre desabrochou na capital australiana, sendo a terceira ocorrência no país em apenas três meses. Este exemplar de flor-cadáver (Amorphophallus titanum) floresceu pela primeira vez em seus 15 anos nos Jardins Botânicos Nacionais da Austrália, em Canberra, no sábado, 8, e começou a fechar nesta segunda-feira, 10, segundo funcionários do local.